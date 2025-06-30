"Метинвест Политехника" объявил о наборе на профессиональное предвысшее образование

Для выпускников школ, которые не сдали НМТ, но хотят получить современное техническое образование и сделать первый шаг к карьере, есть другие возможности для обучения. Одна из них - профессиональное предвысшее образование по степени профессионального младшего бакалавра, которое предлагает первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Метинвест ".

Университет предлагает абитуриентам шесть образовательных программ. Все они максимально адаптированы к потребностям бизнеса и охватывают направления, критически важные для индустриального развития Украины - от металлургии и прикладной механики до автоматизации, робототехники и электрической инженерии.

Обучение происходит в тесной связи с производством: студенты проходят практическую подготовку непосредственно на предприятиях "Группы Метинвест", получая навыки, соответствующие запросам современной промышленности.

Формат обучения сочетает очное и дистанционное обучение. Предусмотрена также дуальная форма получения образования - совмещение обучения с работой на производстве. Благодаря этому студенты смогут не только получить знания, но и сразу применять их на практике и строить карьеру.

Стоимость одного года обучения составляет 17 560 грн, есть возможность рассрочки. Для студентов предусмотрено проживание в общежитии. Поступление для всех - без НМТ, по упрощенной процедуре. После завершения обучения каждый выпускник может рассчитывать на полное содействие в трудоустройстве.

Отдельные студенты будут иметь возможность учиться по заказу предприятий Группы Метинвест: для них после завершения программы предусмотрено продолжение обучения в университете на уровне высшего образования, а также реальные карьерные перспективы в экосистеме Метинвеста.

"Открытие нового уровня образования в "Метинвест Политехнике" - это не просто альтернатива для тех, кто не сдал НМТ. Это полноценный старт профессиональной жизни для молодежи, которая готова работать, учиться и стать частью индустриального возрождения Украины. Мы создали программы, которые соответствуют требованиям производства, и обеспечили условия, при которых образование становится доступным и практичным с первого дня", - говорит ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.