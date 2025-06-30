ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Метинвест Политехника" объявил о наборе на профессиональное предвысшее образование

Украина, Понедельник 30 июня 2025 13:29
UA EN RU
"Метинвест Политехника" объявил о наборе на профессиональное предвысшее образование Фото: "Метинвест Политехника" объявил о наборе на профессиональное предвысшее образование (gmk.center)
Автор: Юлия Бойко

Для выпускников школ, которые не сдали НМТ, но хотят получить современное техническое образование и сделать первый шаг к карьере, есть другие возможности для обучения. Одна из них - профессиональное предвысшее образование по степени профессионального младшего бакалавра, которое предлагает первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Университет предлагает абитуриентам шесть образовательных программ. Все они максимально адаптированы к потребностям бизнеса и охватывают направления, критически важные для индустриального развития Украины - от металлургии и прикладной механики до автоматизации, робототехники и электрической инженерии.

Обучение происходит в тесной связи с производством: студенты проходят практическую подготовку непосредственно на предприятиях "Группы Метинвест", получая навыки, соответствующие запросам современной промышленности.

Формат обучения сочетает очное и дистанционное обучение. Предусмотрена также дуальная форма получения образования - совмещение обучения с работой на производстве. Благодаря этому студенты смогут не только получить знания, но и сразу применять их на практике и строить карьеру.

Стоимость одного года обучения составляет 17 560 грн, есть возможность рассрочки. Для студентов предусмотрено проживание в общежитии. Поступление для всех - без НМТ, по упрощенной процедуре. После завершения обучения каждый выпускник может рассчитывать на полное содействие в трудоустройстве.

Отдельные студенты будут иметь возможность учиться по заказу предприятий Группы Метинвест: для них после завершения программы предусмотрено продолжение обучения в университете на уровне высшего образования, а также реальные карьерные перспективы в экосистеме Метинвеста.

"Открытие нового уровня образования в "Метинвест Политехнике" - это не просто альтернатива для тех, кто не сдал НМТ. Это полноценный старт профессиональной жизни для молодежи, которая готова работать, учиться и стать частью индустриального возрождения Украины. Мы создали программы, которые соответствуют требованиям производства, и обеспечили условия, при которых образование становится доступным и практичным с первого дня", - говорит ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

Что известно о "Метинвест Политехника"

Университет основала компания Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе продолжается четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.

В этом году "Метинвест Политехника" упростила процедуру для поступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников-участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников Метинвеста уже стали студентами горно-металлургического вуза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу