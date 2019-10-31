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"Метінвест" планує інвестувати в екопроекти 670 млн доларів

Новини » Економіка     31.10.2019 - 12:04
"Метінвест" планує інвестувати в екопроекти 670 млн доларів
Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

"Метінвест" інвестує в екологічні проекти 670 млн доларів за 7 років

Материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест" Metinvest B.V. (Нідерланди) має намір інвестувати в екологічні проекти 670 млн доларів в 2019-2025 роки. Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков на Європейській конференції виробників сталі (European Steel Conference-2019) в Мілані, передає РБК-Україна.

Як повідомив Риженков, в 2019 році очікувані капітальні інвестиції (Capex) в екологічні проекти складуть 121 млн доларів, у 2020 році – 126 млн доларів, у 2021 році – 192 млн доларів, в 2022 році – 108 млн доларів, в 2023 році – 54 млн доларів, у 2024 році – 44 млн доларів, в 2025 році – 25 млн доларів.

"CAPEX очікуваних екологічних проектів з 2019-го по 2025 рік складе 670 млн доларів", – розповів він.

При цьому він зазначив, що "Метінвест" дотримується стратегії гарантованих інвестицій в екологію, модернізацію потужностей та регіональний розвиток.

"Наші ключові клієнти і партнери з Євросоюзу у своєму стійкому розвитку прихильні таким цінностям, як побудову кращого світу, усвідомлення необхідності захисту навколишнього середовища і збереження клімату, розвиток регіонів і місцевих громад. "Метінвест" прийняв стратегічне рішення бути серед компаній, які демонструють лідерство в такому баченні розвитку та відповідних діях", – сказав Риженков.

Гендиректор додав, що протягом своєї діяльності капітальні та операційні витрати з екологічним ухилом практично постійно підвищувалися, незважаючи на певне зниження обсягів виробництва.

Так, у 2012 році при випуску сталі в обсязі 16,246 млн тонн на екопроект та операційні витрати природоохоронної спрямованості було направлено 146 млн доларів, в 2013 році (при виплавці 16,211 млн тонн стали) – 148 млн доларів, 2014 році (13,163 млн тонн) – 226 млн доларів, 2015 році (11,648 млн тонн) – 207 млн доларів, 2016 році (12,284 млн тонн) – 231 млн доларів, 2017 році (11,287 млн тонн) – 249 млн доларів і 2018 році (11,428 млн тонн) – 347 млн доларів (у тому числі тільки капінвестиції екологічної спрямованості склали в минулому році 117 млн доларів).

В містах присутності групи намічені 149 заходів щодо поліпшення екологічної ситуації, з яких 5 виконані, 101 реалізується і заплановані 43. При цьому компанія в рамках соціальної відповідальності та допомоги місцевим громадам, зокрема в 2018 році сплатила 21,5 млн доларів екологічного податку (підприємствами групи) і 103,7 млн доларів у вигляді відрахувань до місцевих бюджетів.

В рамках корпоративної соціальної відповідальності (CSR) витрати групи склали в 2016-2018 роках 26,3 млн доларів, в 2019-му очікуються на рівні 18,3 млн доларів. При цьому в 2018 році реалізовано 570 проектів CSR, в 2019-му очікується 640. Серед значущих проектів - виділення 300 тис. Доларів відділення дитячих інфекційних захворювань міської лікарні №4 Маріуполя, 1,1 млн доларів на реконструкцію Театральної площі в цьому місті, 3,3 млн доларів на програму "Затишний двір", 800 тис. Доларів на будівництво газопроводу для Авдіївки Донецької області.

У свою чергу, в "Метінвесті" вважають, що при державній підтримці українські промислові підприємства могли б досягти значно більших успіхів у наближенні своєї діяльності до європейських екологічних стандартів, у відповідності з угодою про асоціацію Україна-ЄС. Так, з 1996-го по 2005 роки ряд найбільших металургійних і гірничодобувних підприємств за рішенням уряду України могли направити екологічний податок і екоплатежі на екологічне оновлення та заходи.

При цьому глава "Метінвесту" вказав на існуючу в європейських країнах практику використання екологічних платежів на вирішення екологічних проблем. Відповідна державна підтримка для промисловців щодо реалізації еко-проектів існує у Швеції: з 1992 року надходження від екологічних зборів автоматично повертаються платежі приватним компаніям.

"Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості – від видобутку залізорудної сировини до виробництва готової металопродукції. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

"Метінвест" - найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

Як повідомляло РБК-Україна, група "Метінвест" буде поетапно передавати у відкритий доступ результати роботи модернізованих об'єктів маріупольських меткомбінатів.

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