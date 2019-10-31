"Метинвест" планирует инвестировать в экопроекты 670 млн долларов

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

"Метинвест" инвестирует в экологические проекты 670 млн долларов за 7 лет

Материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" Metinvest B.V. (Нидерланды) намерена инвестировать в экологические проекты 670 млн долларов в 2019-2025 годы. Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков на Европейской конференции производителей стали (European Steel Conference-2019) в Милане, передает РБК-Украина.

Как сообщил Рыженков, в 2019 году ожидаемые капитальные инвестиции (Capex) в экологические проекты составят 121 млн долларов, в 2020 году – 126 млн долларов, в 2021 году – 192 млн долларов, в 2022 году – 108 млн долларов, в 2023 году – 54 млн долларов, в 2024 году – 44 млн долларов, в 2025 году – 25 млн долларов.

"CAPEX ожидаемых экологических проектов с 2019-го по 2025 год составит 670 млн долларов", – рассказал он.

При этом он отметил, что "Метинвест" придерживается стратегии гарантированных инвестиций в экологию, модернизацию мощностей и региональное развитие.

"Наши ключевые клиенты и партнеры из Евросоюза в своем устойчивом развитии привержены таким ценностям, как построение лучшего мира, осознание необходимости защиты окружающей среды и сохранения климата, развитие регионов и местных сообществ. "Метинвест" принял стратегическое решение быть среди компаний, которые демонстрируют лидерство в таком видении развития и соответствующих действиях", – сказал Рыженков.

Гендиректор добавил, что на протяжении своей деятельности капитальные и операционные затраты с экологическим уклоном практически постоянно повышались, несмотря на определенное снижение объемов производства.

Так, в 2012 году при выпуске стали в объеме 16,246 млн тонн на экопроекты и операционные расходы природоохранной направленности было направлено 146 млн долларов, в 2013 году (при выплавке 16,211 млн тонн стали) – 148 млн долларов, 2014 году (13,163 млн тонн) – 226 млн долларов, 2015 году (11,648 млн тонн) – 207 млн долларов, 2016 году (12,284 млн тонн) – 231 млн долларов, 2017 году (11,287 млн тонн) – 249 млн долларов и 2018 году (11,428 млн тонн) – 347 млн долларов (в том числе только капинвестиции экологической направленности составили в прошлом году 117 млн долларов).

В городах присутствия группы намечены 149 мероприятий по улучшению экологической ситуации, из которых 5 выполнены, 101 реализуется и 43 запланированы. При этом компания в рамках социальной ответственности и помощи местным сообществам, в частности в 2018 году уплатила 21,5 млн долларов экологического налога (предприятиями группы) и 103,7 млн долларов в виде отчислений в местные бюджеты.

В рамках корпоративной социальной ответственности (CSR) расходы группы составили в 2016-2018 годах 26,3 млн долларов, в 2019-м ожидаются на уровне 18,3 млн долларов. При этом в 2018 году реализовано 570 проектов CSR, в 2019-м ожидается 640. Среди значимых проектов - выделение 300 тыс. Долларов отделению детских инфекционных заболеваний городской больницы №4 Мариуполя, 1,1 млн долларов на реконструкцию Театральной площади в этом городе, 3,3 млн долларов на программу "Уютный двор", 800 тыс. Долларов на строительство газопровода для Авдеевки Донецкой области.

В свою очередь, в "Метинвесте" считают, что при государственной поддержке украинские промышленные предприятия могли бы добиться значительно больших успехов в приближении своей деятельности к европейским экологическим стандартам, в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Так, с 1996-го по 2005 годы ряд крупнейших металлургических и горнодобывающих предприятий по решению правительства Украины могли направить экологический налог и экоплатежи на экологическое обновление и меры.

При этом глава "Метинвеста" указал на существующую в европейских странах практику использования экологических платежей на разрешение экологических проблем. Соответствующая государственная поддержка для промышленников по реализации экопроектов существует в Швеции: с 1992 года поступления от экологических сборов автоматически возвращаются как платежи частным компаниям.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".

Как писало РБК-Украина, группа "Метинвест" будет поэтапно передавать в открытый доступ результаты работы модернизированных объектов мариупольских меткомбинатов.