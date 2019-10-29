ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Метінвест" реалізує екологічні проекти на суму понад 400 млн доларів

Новини » Економіка    29.10.2019 - 15:55
"Метінвест" реалізує екологічні проекти на суму понад 400 млн доларів
Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

Метінвест підтвердив системність розвитку зеленого бізнесу та міст

Компанія "Метінвест" в ході першого міжнародного інвестиційного форуму в Маріуполі підписала меморандуми на 6 років про співпрацю у напрямі поліпшення навколишнього середовища з Маріуполем, Запоріжжям та Кривим Рогом. Про це повідомляє прес-служба "Метінвесту".

Таким чином, як відзначають в групі, "Метінвест" виводить Україну на новий рівень взаємодії з міжнародними організаціями та громадами.

Інвестиції в екологічну модернізацію складуть понад 400 млн доларів США. "Метінвест" націлений допомогти у виконанні комплексу програм, які змінять екологічну обстановку в регіонах України і стабілізують економіку країни.

Активи компанії будуть модернізовані відразу в двох напрямках – виробничому і екологічному. Підписання Меморандумів – ще один крок до системної модернізації виробництв та інвестиційної підтримки великих екологічних проектів, спрямованих на поліпшення загальної екологічної обстановки і підвищення рівня життя в містах присутності, впевнені в "Метінвесті".

Як заявив генеральний директор групи Юрій Риженков, в рамках програми екологічної модернізації на 2019-2024 роки на підприємствах "Метінвесту" реалізується низка великих проектів на суму понад 400 мільйонів доларів.

"Також ми маємо намір продовжити виконання корпоративних соціальних проектів і залучати міжнародних експертів та громади міст до впровадження спільних проектів зеленого сталого розвитку", - розповів Риженков.

Зокрема, в Маріуполі завдяки новому формату взаємодії буде посилено вже наявну співпраця бізнесу і муніципалітету. З'являться нові великі спільні програми, які поліпшать загальну екологічну обстановку в місті.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в свою чергу зазначив, що основні напрямки розвитку Маріуполя в рамках програми "Зелені міста" – транспорт, енергоефективність, управління відходами, водні ресурси і мала екологія.

"Традиційно в проектах по цих напрямках група "Метінвест" є нашим стратегічним фінансовим партнером. Укладений меморандум посилить співпрацю з вже наявними програмами і в той же час стане відмінним стартом для нових спільних проектів", - заявив мер.

Як писало раніше РБК-Україна, група "Метінвест" буде поетапно передавати у відкритий доступ результати роботи модернізованих об'єктів маріупольських меткомбінатів.

"Метінвест" оприлюднить дані про викиди на маріупольських меткомбінатах "Метінвест" підтримує конкурс робочих професій WorldskillsUkraine
Новини України МетинвестэкологияМаріуполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся