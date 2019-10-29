"Метінвест" реалізує екологічні проекти на суму понад 400 млн доларів

Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

Метінвест підтвердив системність розвитку зеленого бізнесу та міст

Компанія "Метінвест" в ході першого міжнародного інвестиційного форуму в Маріуполі підписала меморандуми на 6 років про співпрацю у напрямі поліпшення навколишнього середовища з Маріуполем, Запоріжжям та Кривим Рогом. Про це повідомляє прес-служба "Метінвесту".

Таким чином, як відзначають в групі, "Метінвест" виводить Україну на новий рівень взаємодії з міжнародними організаціями та громадами.

Інвестиції в екологічну модернізацію складуть понад 400 млн доларів США. "Метінвест" націлений допомогти у виконанні комплексу програм, які змінять екологічну обстановку в регіонах України і стабілізують економіку країни.

Активи компанії будуть модернізовані відразу в двох напрямках – виробничому і екологічному. Підписання Меморандумів – ще один крок до системної модернізації виробництв та інвестиційної підтримки великих екологічних проектів, спрямованих на поліпшення загальної екологічної обстановки і підвищення рівня життя в містах присутності, впевнені в "Метінвесті".

Як заявив генеральний директор групи Юрій Риженков, в рамках програми екологічної модернізації на 2019-2024 роки на підприємствах "Метінвесту" реалізується низка великих проектів на суму понад 400 мільйонів доларів.

"Також ми маємо намір продовжити виконання корпоративних соціальних проектів і залучати міжнародних експертів та громади міст до впровадження спільних проектів зеленого сталого розвитку", - розповів Риженков.

Зокрема, в Маріуполі завдяки новому формату взаємодії буде посилено вже наявну співпраця бізнесу і муніципалітету. З'являться нові великі спільні програми, які поліпшать загальну екологічну обстановку в місті.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в свою чергу зазначив, що основні напрямки розвитку Маріуполя в рамках програми "Зелені міста" – транспорт, енергоефективність, управління відходами, водні ресурси і мала екологія.

"Традиційно в проектах по цих напрямках група "Метінвест" є нашим стратегічним фінансовим партнером. Укладений меморандум посилить співпрацю з вже наявними програмами і в той же час стане відмінним стартом для нових спільних проектів", - заявив мер.

Як писало раніше РБК-Україна, група "Метінвест" буде поетапно передавати у відкритий доступ результати роботи модернізованих об'єктів маріупольських меткомбінатів.