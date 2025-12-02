"Метинвест" объединил сервисные активы в единую компанию "Метинвест Машинери"

Новое предприятие специализируется на ремонте оборудования, изготовлении запчастей и металлоконструкций, механообработке и сервисном сопровождении для металлургических, коксохимических и горнодобывающих предприятий.

Благодаря разветвленной сети производственных баз "Метинвест Машинери" сможет оперативно выполнять заказы как для предприятий Группы, так и для внешних клиентов.

Фото: "Метинвест Машинери" специализируется на ремонте и сервисном сопровождении оборудования (пресс-служба)

Трансформация продолжалась в течение 2023-2025 годов в рамках стратегии повышения эффективности активов. Основой новой структуры стал Запорожский литейно-механический завод (ЗЛМЗ), созданный в 2016 году на базе цехов "Запорожстали".

В 2023 году ЗЛМЗ присоединил Криворожский ремонтно-механический завод, а с 1 декабря 2025 под его управление перешли все ремонтные предприятия Группы.

"Мы усилили синергию промышленных площадок и человеческого капитала, повысили операционную эффективность и сохранили рабочие места для трех тысяч человек в отрасли во время войны и после ее завершения", - говорит операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Команды ремонтных заводов в полном составе продолжат работу в составе "Метинвест Машинери": условия труда, уровень заработной платы и социальные гарантии остаются неизменными.

Фото: основой новой структуры стал ЗЛМЗ (пресс-служба)

"Мы стали больше, чем просто Запорожский литейно-механический завод - и географически, и профессионально. Метинвест Машинери отражает суть нашей деятельности и завершает этап трансформации", - подчеркнул генеральный директор "Метинвест Машинери" Игорь Долгозвяго.