"Метинвест" Ахметова вошел в число лидеров среди работодателей для ветеранов в Украине

Среда 27 августа 2025 17:11
"Метинвест" Ахметова вошел в число лидеров среди работодателей для ветеранов в Украине Фото: "Метинвест" - ведущий работодатель для ветеранов (metinvestholding.com)
Автор: Илона Свиридова

Группа Метинвест, которая входит в состав SCM Рината Ахметова, является крупнейшим частным работодателем для ветеранов войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецпроект "Сталевий гігант незалежності".

Компания создала комплексную систему поддержки защитников, охватывающую как своих работников, так и военнослужащих из других сфер.

В "Метинвесте" действуют ветеранские сообщества, программы профессиональной адаптации, психологической помощи, а также юридической поддержки.

Кроме того, защитники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию в техническом университете компании - Метинвест Политехнике.

"Метинвест" остается одним из крупнейших работодателей в Украине среди промышленных компаний. До начала полномасштабного вторжения предприятия группы обеспечивали работой более 100 000 человек.

Несмотря на потерю активов на временно оккупированных территориях, компания продолжает операционную деятельность на предприятиях в Кривом Роге, Каменском и Запорожье.

Напомним, в компании "Метинвест" рассказали, как поддерживают армию и украинские громады.

