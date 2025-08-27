ua en ru
"Метінвест" Ахметова увійшов до числа лідерів серед роботодавців для ветеранів в Україні

Середа 27 серпня 2025 17:11
"Метінвест" Ахметова увійшов до числа лідерів серед роботодавців для ветеранів в Україні Фото: "Метинвест" - провідний роботодавець для ветеранів (metinvestholding.com)
Автор: Ілона Свиридова

Група "Метінвест", що входить до складу SCM Ріната Ахметова, є найбільшим приватним роботодавцем для ветеранів війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спецпроєкт "Сталевий гігант незалежності".

Компанія створила комплексну систему підтримки захисників, яка охоплює як своїх працівників, так і військовослужбовців з інших сфер.

У "Метінвесті" діють ветеранські спільноти, програми професійної адаптації, психологічної допомоги, а також юридичної підтримки.

Крім того, захисники можуть безкоштовно пройти навчання або підвищити кваліфікацію у технічному університеті компанії - Метінвест Політехніці.

Наразі "Метінвест" залишається одним із найбільших роботодавців в Україні серед промислових компаній. До початку повномасштабного вторгнення підприємства групи забезпечували роботою понад 100 000 осіб.

Попри втрату активів на тимчасово окупованих територіях, компанія продовжує операційну діяльність на підприємствах у Кривому Розі, Кам’янському та Запоріжжі.

Нагадаємо, у компанії "Метінвест" розповіли, як підтримують армію та українські громади.

Метінвест Рінат Ахметов Ветерани
