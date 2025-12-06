ua en ru
"Метинвест" Ахметова направил 5,2 млрд гривен на поддержку украинских воинов

Украина, Суббота 06 декабря 2025 20:53
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова направил 5,2 млрд гривен на поддержку украинских воинов Фото: "Метинвест" Ахметова направил 5,2 млрд гривен на поддержку ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Группа "Метинвест" направила 5,2 млрд грн на поддержку Сил обороны Украины с начала полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете "Метинвеста", опубликованном ко Дню защитника.

Помощь предоставляется бесплатно в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Общий объем вклада компании в поддержку государства составил 9,72 млрд грн.

"Ежедневно защитники, среди которых и тысячи работников Метинвеста, отдают самое ценное ради будущей победы Украины. Именно поэтому в условиях войны компания сосредоточена на ключевой миссии: поддерживать национальную экономику и усиливать оборонные возможности государства", - говорит генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Сталь "Метинвеста" превратилась в элемент обороны уже в первые дни войны: компания наладила производство мобильных укрытий-укрытий из волнистой стали. С начала вторжения ВСУ получили 805 таких конструкций, а также новые командные пункты и подземные госпитали.

В этом году завершено строительство второго медицинского пункта госпиталя NATO Role 2, на который направлено более 21 млн грн. Между тем первый подземный госпиталь уже помог спасти более 6 000 военных. Также "Метинвест" построил первый в Украине подземный учебный хаб и гражданский стальной бункер "Цитадель" в Бородянке.

Отдельно компания реализует ряд проектов, направленных на защиту техники: она передала бойцам уже 300 металлических экранов для боевой техники, включая Abrams и Bradley, и трехтонный панцирь для комплекса Patriot. Кроме того, воины получают "ловцов Ланцетов", противоминные тралы, мобильные баги, минибастионы, бронежилеты и другие изделия для военных.

Вместе с военными "Метинвест" возводит линии обороны: на Донецком и Запорожском направлениях построено более 200 км фортификаций.
Компания обеспечила Силы обороны более 8 230 разведывательными дронами, 2 000 тепловизорами и средствами оптики, 875 единицами коммуникационного оборудования, 450 системами резервного питания и 705 автомобилями. Для транспорта выделено 1,53 млн литров топлива. Одна из последних крупных партий помощи Нацгвардии - системы радиоэлектронной защиты общей стоимостью 30,8 млн грн. Также Метинвест передал военным 31 500 аптечек и турникетов и направил почти 26 млн грн на развитие тактической медицины в партнерстве с фондом PULSE.

После возвращения с фронта Метинвест обеспечивает военнослужащих комплексной программой адаптации. На предприятия уже вернулись более 1 000 ветеранов, а всего в рядах обороны служили более 10,5 тысяч сотрудников. Ветеранам компания предлагает трудоустройство, переквалификацию и обучение в Метинвест Политехнике, психологическую и физическую реабилитацию, расширенное медстрахование.

В регионах присутствия Метинвеста работают ветеранские центры и инициативы, в частности программа реабилитации "Свободные волны" в Запорожье, Кривом Роге и Каменском, а также платформа "Спілкуй. Ветеран". Программа поддержки ветеранов "Метинвеста" получила высокую оценку независимых экспертов в Украине и за рубежом.

Напомним, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил - государственный праздник, установленный Верховной Радой в 1993 году в честь украинского войска. Дату выбрали неслучайно: именно 6 декабря 1991 года был принят Закон "О Вооруженных Силах Украины", который стал точкой отсчета новейшей истории армии.

