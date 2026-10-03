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Метеорологическая осень в Украине: как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ

10:32 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Определение начала метеорологической осени в Украине - комплексный процесс, который зависит от разных факторов.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Как определяется наступление метеорологической осени

Эксперт рассказала, что на самом деле "вычисление начала метеорологической осени - достаточно комплексный процесс".

То есть "нужно учитывать не просто ситуацию, когда среднесуточная температура на определенной метеостанции перешла +15°C и стала ниже".

"От этой "точки" - так не считают, это не так делается", - констатировала Птуха.

Она объяснила, что для определения наступления метеорологической осени специалистам необходимо вычислить, что средняя суточная температура ниже +15°C несколько суток подряд.

При этом должна сохраняться тенденция к дальнейшему снижению показателей.

"То есть уже не ожидается, что будет ощутимое повышение", - уточнила синоптик.

Ведь если повышение будет и плюсовая температура суммарно, условно говоря, "перекроет" те понижения, которые были до этого, тогда это - не будет считаться официально как начало метеорологической осени.

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Пришла ли уже метеорологическая осень в Украину

С начала календарной осени 2026 года, по словам Птухи, среднесуточная температура по определенным метеостанциям уже достигала уровня +15°C и ниже.

"Даже по Киеву, например, (1 октября - Ред.) средняя суточная температура была +12,8°C. То есть по сути это - ниже уже той отметки", - поделилась специалист.

Однако реально - "все как раз в таком еще, "плавающем" режиме".

"Официальной информации наши метеорологи, агрометеорологи - еще не предоставляли о начале метеорологической осени по областям", - сообщила представитель УкрГМЦ.

Поскольку местами "как раз около +15°C держится, или сугубо +15°C".

"Этот вопрос такой, комплексный... Поэтому мы сейчас... в режиме "перехода", скажем так", - подытожила Птуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине могут сохраняться стабильные "островки тепла".

Кроме того, мы объясняли, когда могут начать отступать ночные заморозки (накрывшие большинство областей в начале октября).

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