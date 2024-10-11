Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели
С опозданием на две недели, однако в Киеве началась метеорологическая осень. Ученые отметили, что в текущем году дата ее начала пришлась на 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию им. Б. Срезневского.
В этом году метеорологическая осень началась на две недели позже климатической нормы. Сообщается, что она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры ниже +15 градусов.
Известно, что раньше она посетила Киев в 1993 году - 25 августа, а самое позднее - 15 октября в 2020 году.
Ученые отметили, что нынешнее метеорологическое лето, которое началось 18 мая, официально закончилось 29 сентября и всего продолжалось 135 дней. Сообщается, что самым длинным оно было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней.
Недавно стало известно, что в Киеве определились с датой старта отопительного сезона. Сначала начнется обогрев больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.
Напомним, что отопление в жилых домах включается тогда, когда среднесуточная температура будет опускаться до +8 градусов 3 суток подряд.
РБК-Украина сообщало о том, когда отопительный сезон планируется начать в разных городах Украины.
Напомним, что в эти выходные в Украине будет сохраняться тенденция к похолоданию. Ожидаются ливни с грозами и первые заморозки. В частности в Киеве и в области выходные начнутся со значительных дождей ночью, которые будут продолжаться и днем хотя, уже в умеренном количестве. Ожидается резкое снижение температуры и осадки.
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