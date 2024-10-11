Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели

С опозданием на две недели, однако в Киеве началась метеорологическая осень. Ученые отметили, что в текущем году дата ее начала пришлась на 30 сентября.

В этом году метеорологическая осень началась на две недели позже климатической нормы. Сообщается, что она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры ниже +15 градусов.

Известно, что раньше она посетила Киев в 1993 году - 25 августа, а самое позднее - 15 октября в 2020 году.

Ученые отметили, что нынешнее метеорологическое лето, которое началось 18 мая, официально закончилось 29 сентября и всего продолжалось 135 дней. Сообщается, что самым длинным оно было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней.

Недавно стало известно, что в Киеве определились с датой старта отопительного сезона. Сначала начнется обогрев больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

Напомним, что отопление в жилых домах включается тогда, когда среднесуточная температура будет опускаться до +8 градусов 3 суток подряд.

РБК-Украина сообщало о том, когда отопительный сезон планируется начать в разных городах Украины.