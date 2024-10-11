Настоящий тайфун. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине
На выходных погода в Украине резко испортится. Ожидаются ливни с грозами, заморозки, но в Крыму до +24 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Суббота, 12 октября
В субботу, 12 октября, часть регионов Украины накроют дожди. Осадки, причем местами ливни с грозой, вероятны в:
- Черниговской, Сумской, Винницкой;
- Черкасской, Полтавской, Днепропетровской;
- Николаевской, Кировоградской, Одесской;
- Херсонской областях, в Крыму.
Ночью на западе будет холоднее всего. Во Львовской, Волынской и Ровенской областях ночью температура опустится до +4...+6 градусов. В других западных регионах будет в пределах +5...+9 в зависимости от области.
Интересно, что например, в Черкасской и в Черниговской областях температура днем сравняется с ночной - +12...+14. Теплее всего днем будет в Крыму +22...+24 и в Донецкой области +21...+23 градусов.
Погода в Украине 12 октября (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 13 октября
В воскресенье, 13 октября, задождит почти по всей Украине, поэтому проще назвать регионы, которые осадки обойдут стороной. А именно:
- Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая;
- Черниговская, Киев, Киевская;
- Николаевская, Одесская.
Ночью в западных регионах нарисуются первые "минусы" - Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и даже Хмельницкая, в пределах -1....+1 градусов.
Днем температура тоже резко упадет и покажет меньше +20 градусов. Теплее всего днем будет на юге - в Одесской области и в Крыму +15...+17 градусов.
Погода в Украине 13 октября (meteo.gov.ua)
Заморозки в западных регионах
На выходных на западе ожидаются заморозки, даже местами сильные.
12 октября ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, ночью 13 октября в западных областях на поверхности почвы заморозки 0...+3 градусов (I уровень опасности, желтый).
"13 октября ночью в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях сильные заморозки (в воздухе) 0...+3 градусов (II уровень опасности оранжевый)", - предупреждают синоптики.
На западе Украины на выходных ожидаются заморозки (facebook.com/UkrHMC)
Островок "жары"
В отличие от "морозного" запада, 12-13 октября в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ливни в Киеве и области
Холодный фронт приближается к Украине, поэтому выходные в Киеве и области начнутся со значительных дождей ночью, которые будут продолжаться и днем хотя, уже в умеренном количестве. Также ожидается резкое понижение температуры и осадки.
"В ближайшую ночь и завтра днем температура будет составлять +12...+14 градусов. В начале рабочей недели она снизится: ночью около +5..+7 градусов, а днем - около 10", - отмечают в "Укргидрометцентре".
Погода в Киеве и области 12-13 октября (t.me/uhmc2022)
Погода в Украине в октябре 2024
В октябре 2024 погода в Украине начала резко портится. Первым "звоночком" стал ливень в Киеве, который прошел 6 октября. Тогда в столице фиксировались затопления и даже пришлось отменить все экскурсии.
Еще 8 октября синоптик Наталка Диденко предупреждала о резком похолодании, которое ожидается на выходных, 12-13 октября. С 14 октября дожди уйдут из Украины, но ночи станут холоднее, не исключены заморозки.
С прогнозом на зиму синоптики не спешат, но учитывая тот факт, что октябрь, вероятно, будет теплее обычного, предполагают, что зима в Украине все-таки в этом году не будет такой суровой, а будет более мягкой.
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