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Весна прийшла до Києва на тиждень раніше кліматичної норми

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 15:34
Весна прийшла до Києва на тиждень раніше кліматичної норми
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Кліматологи оголосили про прихід до Києва метеорологічної норми

Метеорологічна весна цього року прийшла до Києва на тиждень раніше кліматичної норми і, як очікується, погода в Києві буде теплою і далі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

Як зазначається повідомленні, середньодобова температура повітря у столиці 4 березня досягла 5,4 градуси тепла. Враховуючи прогнози Укргідрометцентру, позитивні температури будуть триматися і далі.

"Це значить, що до Києва завітала метеорологічна весна", - йдеться в повідомленні.

За даними обсерваторії, метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня - загалом 111 днів. Це на шість днів довше кліматичної норми. Серед зим XXI століття, вона виявилась четвертою за тривалістю, незважаючи на її загалом несуворість.

Особливістю зими було те, що вже з 15 листопада утворився стійкий сніговий покрив, який тримався протягом трьох місяців, що сталось вперше після 2012 року, зазначили в обсерваторії.

"Однак, незважаючи на це, мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче мінус 15 градусів, а таких зим у столиці було до цього лише 6 за 139 років спостережень", -наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна Середня температура цієї календарної зими у Києві склала 2,0 градуси морозу, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.

Нагадаємо 17 лютого в Києві було зафіксовано перший температурний рекорд у 2019 році. Середньодобова температура вперше за 139 років спостережень становила 4,6 градусів тепла, що на 0,1 градусів вище попереднього рекордного значення температури для цього дня, який було зафіксовано у 1974 році.

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