У Закарпатській області існує загроза зсувів снігу на дороги

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У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Погода в Україні сьогодні, 5 лютого, погіршилась, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, за прогнозом УкрГідрометцентру, 5-6 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначимо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. В Карпатах сильний сніг (приріст снігового покриву 30-50 см). Також в Кіровоградській та Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей випаде сніг до 50 см.

Як прогнозують синоптики, з 7 лютого очікується послаблення та припинення опадів, а разом з тим і зниження температури повітря вночі до -7-13, вдень до -1-6, у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

Крім того, повідомляється, що сьогодні у гірських районах сніговий покрив досягає 1,2 м, десятки сіл і міст Івано-Франківської області залишилися без світла. Загалом електрика відсутня в 10 районах області.