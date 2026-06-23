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Meta запускает сериалы в Instagram: как будет работать конкурент Netflix

10:38 23.06.2026 Вт
2 мин
Платформа добавила поддержку длинных видеороликов, прямых эфиров и горизонтальных видео
aimg Ольга Завада
Instagram штурмует рынок смарт-ТВ (фото: Pexels)

Instagram активно развертывает масштабное обновление своего фирменного телевизионного приложения, пытаясь закрепиться на плазменных экранах пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Если раньше социальная сеть конкурировала в основном с TikTok и YouTube в мобильном сегменте, то теперь ее амбиции распространяются на сферу деятельности крупных стриминговых гигантов уровня Netflix и Amazon Prime Video.

Новые форматы контента и экспансия телевизоров Samsung

Запуск новых экспериментальных форматов напрямую связан с недавними тестами материнской компании Meta, которая внедряет функцию Series (Сериалы) для Reels в Instagram и Facebook.

Инструмент призван упростить отслеживание и просмотр многосерийного контента.

Параллельно с расширением функционала Meta объявила об официальном выпуске своего ТВ-приложения для телевизоров Samsung. Ранее это приложение уже стало доступно для пользователей устройств на базе Amazon Fire TV и Google TV, а теперь охватит еще одну массовую категорию владельцев смарт-телевизоров.

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Каналы, трансляция с телефона и горизонтальный режим

Для улучшения пользовательского опыта при просмотре на большом экране ТВ-приложение получило несколько фундаментальных обновлений интерфейса:

Персонализированные каналы: при запуске приложения пользователи будут видеть тематические ленты (юмор, спорт, конкретные блогеры), адаптированные под их интересы. По замыслу разработчиков, это облегчит совместный просмотр в кругу семьи или друзей.

Горизонтальный режим: инженеры тестируют отдельный выделенный раздел для альбомных (горизонтальных) видео, который закладывает основу для полноценных длительных шоу и сериалов.

Широкий запуск Stories: отныне пользователи ТВ-версии могут напрямую просматривать чужие истории (Stories), хотя ранее приложение ограничивалось только воспроизведением Reels.

Кроме того, обновление упрощает взаимодействие между устройствами. Пользователи получили возможность беспроводного кастинга: теперь любой ролик из вкладки "Сохраненное" или общей ленты Reels можно одним кликом перенаправить со смартфона непосредственно на экран телевизора.

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