Meta запускає серіали в Instagram: як працюватиме конкурент Netflix

Якщо раніше соцмережа змагалася переважно з TikTok та YouTube у мобільному сегменті, то тепер її амбіції поширюються на територію великих стрімінгових гігантів рівня Netflix та Amazon Prime Video.

Нові формати контенту та експансія телевізорів Samsung

Запуск нових експериментальних форматів безпосередньо пов'язаний із нещодавніми тестами материнської компанії Meta, яка впроваджує функцію Series (Серіали) для Reels в Instagram та Facebook.

Інструмент покликаний спростити відстеження та перегляд багатосерійного контенту.

Паралельно з розширенням функціоналу Meta оголосила про офіційний реліз свого ТБ-додатка для телевізорів Samsung. Раніше цей застосунок уже став доступним для користувачів пристроїв на базі Amazon Fire TV та Google TV, а тепер покриє ще одну масову категорію власників смарт-ТБ.

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Канали, трансляція з телефона та горизонтальний режим

Для покращення користувацького досвіду під час перегляду на великому екрані ТБ-застосунок отримав декілька фундаментальних оновлень інтерфейсу:

Персоналізовані канали: під час запуску програми користувачі бачитимуть тематичні стрічки (гумор, спорт, конкретних блогерів), адаптовані під їхні інтереси. За задумом розробників, це полегшить спільний перегляд у колі родини чи друзів.

Горизонтальний режим: інженери тестують окрему виділену секцію для альбомних (горизонтальних) відео, яка закладає основу для повноцінних довготривалих шоу та серіалів.

Широкий запуск Stories: відтепер користувачі ТБ-версії можуть нативно переглядати чужі розповіді (Stories), хоча раніше додаток обмежувався лише відтворенням Reels.

Крім того, оновлення спрощує взаємодію між пристроями. Користувачі отримали можливість бездротового кастингу: тепер будь-який ролик із вкладки "Збережене" або загальної стрічки Reels можна в один клік перенаправити зі смартфона безпосередньо на екран телевізора.