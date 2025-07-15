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Meta вводит новые жесткие правила на Facebook: кого это коснется

Вторник 15 июля 2025 15:45
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Meta вводит новые жесткие правила на Facebook: кого это коснется Meta борется с кражей контента на Facebook и усиливает контроль над авторами (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Meta объявила о новых мерах против авторов, которые копируют чужой контент на Facebook.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Детали обновления

В обновлении компании говорится, что аккаунты, которые многократно и "неправомерно" используют чужие тексты, фото или видео, будут лишены монетизации на определенный срок. При этом ограничения коснутся всех публикаций таких страниц, а не только тех, которые нарушают правила.

Meta уточняет, что наказание направлено на размещение чужого контента без разрешения или значительных доработок, а не, например, на реакционные видео.

Ранее Meta уже внедряла похожие меры в Instagram - там компания заменяла повторно опубликованные ролики Reels оригинальными. Сейчас в Facebook планируют добавить ссылки на оригинальные видео при обнаружении дубликатов.

Последний шаг Meta связан с желанием снизить количество спама и нежелательных публикаций в ленте Facebook. С начала года компания наказала более 500 000 аккаунтов за спам и манипуляции с вовлеченностью, ограничив показ их контента и лишив монетизации.

Кроме того, было удалено свыше 10 миллионов профилей, выдававших себя за крупных создателей контента.

Для помощи авторам Meta запускает новый инструмент - панель аналитики в приложении, которая будет показывать проблемы с охватом и монетизацией, включая неоригинальный контент и спамные подписи.

Meta вводит новые жесткие правила на Facebook: кого это коснетсяКак будет работать новая функция (фото: Meta)

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