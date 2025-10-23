Meta отключает ChatGPT в WhatsApp: когда это случится и как не потерять данные

OpenAI объявила о завершении работы ChatGPT в WhatsApp

"Мы с любовью наблюдали, как более 50 миллионов пользователей общаются, создают и обучаются с ChatGPT в WhatsApp. Простота и привычность мессенджера сделали его естественной средой для ежедневного творчества и любопытства", - говорится в сообщении OpenAI.

Однако уже с 15 января 2026 года ChatGPT больше не будет доступен в WhatsApp. Компания уточнила, что "предпочла бы продолжить работу с пользователями мессенджера, но теперь сосредоточена на том, чтобы сделать переход максимально простым".

Как сохранить историю переписок с ChatGPT

Пользователи WhatsApp, которые хотят сохранить историю общения с ChatGPT, могут связать свой аккаунт напрямую. OpenAI рекомендует сделать это до января 2026 года:

Откройте контакт 1-800-ChatGPT в WhatsApp и перейдите по ссылке в профиле

Свяжите свой аккаунт ChatGPT с номером телефона. После этого ваши старые диалоги в WhatsApp появятся в истории ChatGPT.

Разработчики предупреждают: после 15 января переписки не перенесутся автоматически, а экспорт чатов в WhatsApp не поддерживается.

Что известно о новом браузере OpenAI

Отдельно OpenAI представила первый фирменный браузер Atlas, в котором ChatGPT встроен напрямую. Пока он доступен бесплатно только для пользователей macOS, но вскоре появится и на других платформах.

Подписчики платных планов также получили доступ к режиму агента, который позволяет выполнять действия прямо в браузере - например, очищать вкладки, искать информацию или восстанавливать найденные ранее страницы.