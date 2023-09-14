Цель США – помешать России достичь стратегического успеха в Украине, - Блинкен

Соединенные Штаты ставят перед собой цель помешать России достичь в Украине стратегического успеха в ее агрессии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Кроме того, Вашингтон намерен обеспечить экономическое, военное и демократическое процветание Украины в будущем.

"Конечная цель двойная. В первую очередь, конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду", - отметил Блинкен.

По его словам, РФ уже потерпела неудачу в своих попытках стереть Украину с карты, уничтожить ее идентичность, а также присоединить ее к себе. Госсекретарь США добавил, что теперь, где именно будут проведены границы, зависит, в первую очередь, от самих украинцев, которые продолжают свое контрнаступление.

"Мы стремимся поддерживать их, чтобы максимально увеличить способность Украины вернуть остальные, захваченные Россией, территории", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Украина должна достичь момента, когда она сможет крепко стоять самостоятельно в военном, экономическом и демократическом плане, для этого и продолжается экономическая поддержка и поддержка демократии со стороны Соединенных Штатов.

Помощь США Украине

Президент Джо Байден в прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные нужды с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина "Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги".