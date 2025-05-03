Конфликт тянется годами. Цукерберг вспомнил, как Apple мешала росту Meta

После скандального судебного дела с Epic Games, глава Meta Марк Цукерберг впервые откровенно рассказал о непростых отношениях с Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Цукерберг рассказал о сложных отношениях с Apple

Бен Томпсон из Stratechery взял интервью у генерального директора Meta Марка Цукерберга, охватив широкий спектр тем. Они встретились на первой в истории конференции разработчиков LlaamaCon, организованной Meta.

Томпсон начал с того, что многие анонсы платформы разработчиков Facebook за эти годы теперь либо "мертвы", либо "сильно ограничены" в рамках изначальной концепции. Это, конечно, привело разговор к Apple.

Марк Цукерберг объяснил, что с переходом пользователей с настольных ПК на мобильные устройства Apple фактически запретила создавать "платформу внутри платформы" и использовать в приложениях собственные инструменты.

По его словам, этот запрет затронул важную часть бизнеса Meta - к моменту IPO в 2012 году игры и приложения составляли около 20% выручки компании, но из-за ограничений Apple у этого направления практически не осталось перспектив.

Цукерберг также отметил, что политика Apple стала причиной накопившегося недовольства и "глубокой обиды" не только из-за этой ситуации, но и из-за других ограничений, которые компания навязывала. Он считает, что отказ Apple позволять реализацию потенциально ценных функций повлиял на характер отношений между двумя компаниями, что, по его мнению, "достаточно печально".

Отношения Apple и Meta не самые дружеские, несмотря на то, что компании в некоторой степени зависят друг от друга для успеха.

Оглядываясь на историю отношений двух компаний, ограничительные политики Apple относительно некоторых приложений, без сомнения, сыграли свою роль. Однако эти практики до сих пор не были признаны антиконкурентными. В результате разработчикам приходится просто адаптироваться, чтобы обойти их.

Для Meta, как выясняется в полном интервью, это привело к нескольким изменениям стратегии компании, что со временем принесло еще больший успех.