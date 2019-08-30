Місцезнаходження Сенцова невідоме, - спостерігачі

Українського політв'язня Олега Сенцова немає ні у московському СІЗО "Бутирка", ні в "Лефортово". Про це заявили в Громадській спостережній комісії Москви, передають російські ЗМІ.

Як повідомили спостерігачі, в ході огляду московського СІЗО "Бутирка", в ньому не було виявлено Сенцова. Також присутність Сенцова не підтвердили і в СІЗО "Лефортово".

"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова. Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його там немає. Таким чином його місцезнаходження залишається невідомим", - йдеться в заяві російського відомства.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що український режисер Олег Сенцов, якого було незаконно засуджено в Росії, знаходиться в Бутирському ізоляторі. Зазначалося, що до Бутирського ізолятора його помістили ще вчора, 29 серпня.

Також РБК-Україна писало, що за даними колишнього народного депутата Мустафи Найєма, український політв'язень Олег Сенцов був вписаний до списку на обмін. Найєм додав, що разом із Сенцовим до обміну готують українців Павла Гриба, Миколу Карп'юка та Володимира Балуха.

Зазначимо, що вчора, 29 серпня, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз підтвердив інформацію, що Сенцова доправили в Москву. Тоді зазначалося, що Сенцов був етапований з колонії у Ямало-Ненецькому АТ в Москву. Тоді ж російські ЗМІ писали, що переміщення Сенцова в московське СІЗО може бути пов'язане з підготовкою до обміну.

Однак адвокат українського режисера Дмитро Дінзе заперечував, що Сенцов був етапований до Москви. Адвокат зазначав, що до нього не надходило жодної інформації про переведення Сенцова в інше СІЗО.