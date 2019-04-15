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Місце голосування змінили вже понад 250 тис. українців

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 14:39
Місце голосування змінили вже понад 250 тис. українців
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

У першому турі місце голосування змінили понад 300 тис. людей

Станом на 15 квітня місце голосування на виборах 2019 змінили 252 тис. 814 українців. Такі дані вказані на офіційному сайті Державного реєстру виборців України

Так, у перший день, 7 квітня, цим правом скористалися 9 тисяч людей, а 8 квітня - вже майже 38 тисяч виборців. Найбільше українців змінили місце голосування у п'ятницю, 12 квітня, - понад 44 тисячі. 

Найбільше виборців змінили місце голосування на Київ -  46 249, Київську область - 24 886, Харківську область - 18 934, Одеську область - 16 732. Окрім того, 4 143 жителів окупованого Криму змінили місце голосування.

Нагадаємо, сьогодні останній день, коли виборці можуть змінити місце голосування. 

Після цього, громадяни України можуть звернутися до суду з позовом про уточнення списку виборців для голосування у другому турі виборів 2019 до 18 квітня включно. Необхідно звертатися до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій громадянин планує голосувати.

Перед першим туром понад 300 тис. громадян змінили місце голосування. Тоді виборці мали три місяці для подання відповідних заяв. Перед другим туром у виборців був лише тиждень.

Раніше повідомлялося, що до другого туру виборів 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Другий тур виборів запланований на 21 квітня. 

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