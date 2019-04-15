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Место голосования сменили уже более 250 тыс. украинцев

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 14:39
Место голосования сменили уже более 250 тыс. украинцев
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

В первом туре место голосования изменили более 300 тыс. людей

По состоянию на 15 апреля место голосования на выборах 2019 изменили 252 тыс. 814 украинцев. Такие данные указаны на официальном сайте Государственного реестра избирателей Украины.

Так, в первый день, 7 апреля, этим правом воспользовались 9 тысяч человек, а 8 апреля - уже почти 38 тысяч избирателей. Больше всего украинцев изменили место голосования в пятницу, 12 апреля, - более 44 тысяч.

Больше всего избирателей изменили место голосования на Киев - 46 249, Киевскую область - 24 886, Харьковскую область - 18 934, Одесскую область - 16 732. Кроме того, 4 143 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования.

Напомним, сегодня последний день, когда избиратели могут изменить место голосования.

После этого, граждане Украины могут обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей для голосования во втором туре выборов 2019 до 18 апреля включительно. Необходимо обращаться в местный общий суд по месту нахождения избирательного участка, на котором гражданин планирует голосовать.

Перед первым туром более 300 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей был всего неделю.

Ранее сообщалось, что до второго тура выборов 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на зарубежные участки. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

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