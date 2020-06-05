На місцеві вибори не вистачає понад мільярд гривень, - ЦВК

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

ЦВК просить дофінансувати підготовку та проведення виборів

На проведення місцевих виборів в Україні восени 2020 не вистачає більше мільярда гривень. Центральна виборча комісія (ЦВК) просить виділити необхідні гроші.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК України.

Повідомляється, що ЦВК звернулася до Верховної ради та Кабінету міністрів з проханням збільшити видатки на місцеві вибори. Зокрема, субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів необхідно збільшити на понад 1,25 млрд гривень.

До цього Верховна рада урізала фінансування місцевих виборів з майже 2,155 млрд до 1 млрд гривень. У ЦВК наголошують, що цих грошей вистачить на підготовку і проведення виборів, але не на оплату праці членів виборчих комісій та інших залучених осіб. За оцінками ЦВК, для цих цілей залишається тільки 10% від потреб.

"Комісія звертає увагу на те, що незабезпечення фінансування в повному обсязі ставить під загрозу формування складу та утворення виборчих комісій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, необхідно додаткове фінансування проміжних виборів до Верховної ради на окрузі № 208 у Чернігівській області.

Нагадаємо, витрати на місцеві вибори були скорочені в квітні після прийняття змін до державного бюджету у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що на місцевих виборах, швидше за все, не буде партії мерів.

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Автор: РБК-Україна