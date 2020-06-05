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На местные выборы не хватает более миллиарда гривен, - ЦИК

Новости » Политика     05.06.2020 - 16:39
На местные выборы не хватает более миллиарда гривен, - ЦИК
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

ЦИК просит дофинансировать подготовку и проведение выборов

На проведение местных выборов в Украине осенью 2020 не хватает более миллиарда гривен. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит выделить необходимые деньги.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК Украины.

Сообщается, что ЦИК обратился в Верховную раду и Кабинет министров с просьбой увеличить расходы на местные выборы. В частности, субвенцию на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов необходимо увеличить на более 1,25 млрд гривен.

До этого Верховная рада урезала финансирование местных выборов с почти 2,155 млрд до 1 млрд гривен. В ЦИК подчеркивают, что этих денег хватит на подготовку и проведение выборов, но не на оплату труда членов избирательных комиссий и других привлеченных лиц. По оценкам ЦИК, для этих целей остается только 10% от потребностей.

"Комиссия обращает внимание на то, что необеспечение финансирования в полном объеме ставит под угрозу формирование состава и образования избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо дополнительное финансирование промежуточных выборов в Верховную раду на округе № 208 в Черниговской области.

Напомним, расходы на местные выборы были сокращены в апреле после принятия изменений в государственный бюджет в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что на местных выборах, скорее всего, не будет партии мэров.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Центральная избирательная комиссияМестные выборы
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