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На місці обвалу будинків у Марселі виявили одного загиблого

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 12:11
Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)
Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)

Рятувальники продовжують пошукову операцію на місці обвалення в Марселі

На місці обвалення будинків в центрі Марселя (Франція) виявили тіло загиблого чоловіка, пошукова операція триває. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

Повідомляється, що на руїнах одного з напівзруйнованих будинків виявили тіло чоловіка. Також повідомляється, що рятувальники продовжують пошуки до восьми людей, які могли опинитися під завалами. Місцева влада не виключає, що кількість жертв інциденту буде зростати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після обвалення двох будинків у Марселі зниклими без вісті числяться дев'ять осіб. Одна з постраждалих будівель знаходилася в аварійному стані, її мешканці були виселені, однак, за словами очевидців, в ній на момент трагедії могли знаходитися люди.

Інцидент стався вранці 5 листопада на вулиці Обань в центральній частині Марселя. За первинною інформацією рятувальних служб, двоє людей отримали незначні травми. Також уточнювалося, що аварійну будівлю нерідко використовували бездомні в якості притулку. За інформацією АР, один з будинків був п'ятиповерховим, інший мав шість поверхів.

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