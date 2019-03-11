На місці аварії літака в Ефіопії виявлені "чорні скриньки"

Знайдені "чорні ящики" будуть направлені на експертизу

В понедельник, 11 марта, спасатели обнаружили бортовые самописцы ("черные ящики") на месте крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии. Об этом сообщает CNN.

Найденные "черные ящики" будут направлены на экспертизу. Отметим, что в авиакатастрофе, которая произошла 10 марта, погибли 157 человек. Среди погибших наибольшое число граждан Кении и Канады. В частности погибли 19 представителей ООН. Самолет разбился незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.

После этого власти Китая временно запретили использовать самолеты Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях. Также из-за авиакатастрофы в Эфиопии компания Boeing отложила презентацию новейшего лайнера, которая была запланирована на 13 марта. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 разбился самолет в Индонезии.