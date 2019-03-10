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При катастрофі літака в Ефіопії ніхто не вижив

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 12:55
При катастрофі літака в Ефіопії ніхто не вижив
Фото: літак (twitter.com/EveningExpress)

На борту літака були громадяни 33 держав

В результаті катастрофи в Ефіопії лайнера Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб, ніхто не вижив. Про це повідомило агентство Reuters.

За словами джерела агентства, "ніхто не вижив на борту лайнера, на якому перебували пасажири з 33 країн".

Зазначимо, що телеканал Al Jazeera з посиланням на державне телебачення Ефіопії також повідомив, що на борту літака були громадяни 33 держав.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.

На борту літака перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Причину падіння літака та інформацію про осіб, які могли вижити, представник не повідомив. Аварія сталася незадовго після зльоту з аеропорту столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

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