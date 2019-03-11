Китай тимчасово заборонив використання літаків Boeing 737

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Після аварії літака такого типу в Ефіопії Китай тимчасово забороняє польоти на Boeing 737

Влада Китаю тимчасово заборонила використовувати літаки Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління цивільної авіації Китаю.

Етмечается, що це пов'язано з катастрофою в Ефіопії. Обмеження буде офіційно скасовано лише після того, як компетентні органи країни опублікують відповідне повідомлення з цього приводу.

"З 18:00 за місцевим часом тимчасово припиняються всі польоти цих авіалайнерів. Подібні заходи вживаються з метою забезпечення безпеки авіаперельотів Китаю", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що слідував до Кенії. Пізніше стало відомо, що в результаті аварії в Ефіопії лайнера Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого знаходилися 157 осіб, ніхто не вижив. На борту лайнера знаходилися пасажири з 33 країн.

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, який зазнав катастрофи в Ефіопії.