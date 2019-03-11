Названі національності загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії

Ілюстративне фото (twitter.com/Araweelonews)

Найбільша кількість загиблих з Кенії та Канади

При катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airline в Ефіопії, яка відбулася 10 березня, загинули 157 осіб, зокрема громадяни 35 країн. Про це повідомляє CNN.

Серед загиблих 19 співробітників ООН. Також в авіакомпанії назвали національності пасажирів і співробітника служби безпеки, які загинули в авіакатастрофі:

Кенія - 32

Канада - 18

Ефіопія - 9

Китай - 8

Італія - 8

США - 8

Франція - 7

Великобританія - 7

Єгипет - 6

Німеччина - 5

Індія - 4

Словаччина - 4

Австрія - 3

Росія - 3

Швеція - 3

Ізраїль - 2

Марокко - 2

Польща - 2

Іспанія - 2

Бельгія - 1

Джібуті - 1

Індонезія - 1

Ірландія - 1

Мозамбік - 1

Норвегія - 1

Руанда - 1

Саудівська Аравія -1

Судан - 1

Сомалі - 1

Сербія - 1

Того - 1

Уганда - 1

Ємен - 1

Непал - 1

Нігерія - 1

Один пасажир подорожував з паспортом ООН

Серед загиблих вчений і письменник Піус Адесанми, який був директором Інституту африканських досліджень Карлтонського університету. Університет Оттави повідомив, що він був серед 18 канадців, загиблих в аварії. Словацький законодавець Антон Хрнко повідомив, що його дружина Бланка, син Мартін і дочка Міхала були серед загиблих.

Нагадаємо, в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Після аварії літака ніхто не вижив.

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, потерпілого катастрофу в Ефіопії.