Boeing відклав презентацію нового лайнера через авіакатастрофу в Ефіопії

Фото: модель Boeing 777X (wikipedia.org)

Авіакатастрофа в Ефіопії внесла корективи в плани Boeing

Через авіакатастрофу в Ефіопії компанія Boeing відклала презентацію нового лайнера, яка була запланована на 13 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що компанія вирішила відкласти презентацію Boeing 777X через вчорашню катастрофу в Ефіопії. У Boeing також підкреслили, що поки зосередиться на розслідуванні трагедії.

"Ми шукаємо можливість для знайомства світу з новим літаком в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився літак Boeing 737 Max 8, в результаті чого загинули 157 осіб. Аварія сталася незадовго після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 в Індонезії розбився літак. Після цієї трагедії Boeing направив операторам нових літаків попередження про те, що помилкові дані системи контролю за польотом можуть призвести до того, що літак раптово піде в піке.

За даними Департаменту консульської служби МЗС України, українців не було на борту цього літака.