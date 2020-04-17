Знеструмлення 155 населених пунктів: наслідки непогоди в Україні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Знеструмлено населені пункти у 5 областях

Через погіршення погоди в України знеструмлено 155 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайної ситуації.

Як зазначається, через ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено населені пункти у 5 областях, а саме: Чернігівська - 62, Житомирська - 53, Київська - 26, Луганська - 8 та Сумська - 6. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, через ускладнення погоди Київ накрила пилова буря, В результаті чого в столиці частково обрушилася конструкція Подільського моста, а також сталось масштабне ДТП.

РБК-Україна писало, що вчора було оголошено штормове попередження.

Крім того, в кінці цього тижня погода буде досить прохолодною, місцями буде мрячити, а в деяких областях синоптики прогнозують сильні дощі. На Великдень сильний дощ очікується у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Додамо, погода в Україні 17 квітня буде тепла, температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +21. У всіх областях буде мінлива хмарність і без опадів.