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Тепло до +19 і сухо: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 10:00
Тепло до +19 і сухо: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі стане тепліше

Погода в Україні 18 квітня буде тепла, температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +19. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західній частині країни сьогодні буде мінлива хмарність, вдень +11+19, а вночі -3+6. На півночі країни вдень +10+12, а вночі -1-3. У західних областях теж трохи прохолодніше, вдень буде +11+14, а вночі +3+5. У центрі країни вдень буде +10+15, а вночі +3+5. На півдні країни мінлива хмарність і без опадів, вдень температура повітря складе +15+18, а вночі +5+9.

Тепло до +19 і сухо: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень буде +10+12, а вночі 0-2.

Тепло до +19 і сухо: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, внаслідок негоди на під’їзді до Києва сталася масштабна ДТП, є загиблі та травмовані.

РБК-Україна писало, що через ускладнення погоди Київ накрила пилова буря, В результаті чого в столиці частково обрушилася конструкція Подільського моста, а також сталось масштабне ДТП.

Синоптики прогнозують, що в кінці цього тижня погода буде досить прохолодною, місцями буде мрячити, а в деяких областях синоптики прогнозують сильні дощі.

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