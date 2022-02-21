ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Місцями дощі та вдень до +13 градусів: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 лютого 2022 20:00
Місцями дощі та вдень до +13 градусів: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 22 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 22 лютого, дощі пройдуть у більшості регіонів України. Температура повітря вдень прогріється від +6 до +13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У ніч на 22 лютого дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у цих регіонах очікується мінлива хмарність без опадів. У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Рятувальники рекомендують утриматися від походів у високогір'ї Закарпатської та гори Івано-Франківської областей.

Місцями дощі та вдень до +13 градусів: прогноз погоди на завтра

Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 22 лютого (meteo.gov.ua)

Вдень 22 лютого дощі накриють центральні, південні та східні регіони. Вітер західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -1 до +5, вдень - від +6 до +13 градусів.

Температура повітря 22 лютого по регіонах:

  • на заході вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +3;
  • на півночі вдень від +7 до + 11, вночі від +1 до +3;
  • на сході вдень від +9 до +11, вночі від 0 до +2;
  • на півдні вдень від +8 до +13, вночі від +3 до +6;
  • у центрі вдень від +9 до +11, вночі від +1 до +4.

Місцями дощі та вдень до +13 градусів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 22 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві вночі пройде дощ, а вдень - мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від +2 до +4 градусів, в денний - від +9 до +11.

Місцями дощі та вдень до +13 градусів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 22 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадавши, синоптики попередили про похолодання, що насувається в Україну.

Зазначимо, раніше Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні в лютому.

У Центральній геофізичній обсерваторії України повідомили, що до Києва вже прийшла метеорологічна весна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць