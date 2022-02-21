Місцями дощі та вдень до +13 градусів: прогноз погоди на завтра
У вівторок, 22 лютого, дощі пройдуть у більшості регіонів України. Температура повітря вдень прогріється від +6 до +13 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди у всіх областях
У ніч на 22 лютого дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у цих регіонах очікується мінлива хмарність без опадів. У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Рятувальники рекомендують утриматися від походів у високогір'ї Закарпатської та гори Івано-Франківської областей.
Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 22 лютого (meteo.gov.ua)
Вдень 22 лютого дощі накриють центральні, південні та східні регіони. Вітер західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -1 до +5, вдень - від +6 до +13 градусів.
Температура повітря 22 лютого по регіонах:
- на заході вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +3;
- на півночі вдень від +7 до + 11, вночі від +1 до +3;
- на сході вдень від +9 до +11, вночі від 0 до +2;
- на півдні вдень від +8 до +13, вночі від +3 до +6;
- у центрі вдень від +9 до +11, вночі від +1 до +4.
Фото: погода в Україні 22 лютого (meteo.gov.ua)
Прогноз погоди в Києві
У Києві вночі пройде дощ, а вдень - мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від +2 до +4 градусів, в денний - від +9 до +11.
Фото: погода в Києві 22 лютого (meteo.gov.ua)
Нагадавши, синоптики попередили про похолодання, що насувається в Україну.
Зазначимо, раніше Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні в лютому.
У Центральній геофізичній обсерваторії України повідомили, що до Києва вже прийшла метеорологічна весна.