Местами дожди и днем до +13 градусов: прогноз погоды на завтра
Во вторник, 22 февраля, дожди пройдут в большинстве регионов Украины. Температура воздуха днем прогреется от +6 до +13 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды во всех областях
В ночь на 22 февраля дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Днем в этих регионах ожидается переменная облачность без осадков. В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье Закарпатской и горы Ивано-Франковской областей.
Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 22 февраля (meteo.gov.ua)
Днем 22 февраля дожди накроют центральные, южные и восточные регионы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1 до +5, днем - от +6 до +13 градусов.
Температура воздуха 22 февраля по регионам:
- на западе днем от +6 до +8, ночью от -1 до +3;
- на севере днем от +7 до +11, ночью от +1 до +3;
- на востоке днем от +9 до +11, ночью от 0 до +2;
- на юге днем от +8 до +13, ночью от +3 до +6;
- в центре днем от +9 до +11, ночью от +1 до +4.
Фото: погода в Украине 22 февраля (meteo.gov.ua)
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве ночью пройдет дождь, а днем - переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет находиться в пределах от +2 до +4 градусов, в дневное - от +9 до +11.
Фото: погода в Киеве 22 февраля (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики предупредили о надвигающемся в Украину похолодании.
Отметим, ранее Укргидрометцентр рассказал, какой будет погода в Украине в феврале.
В Центральной геофизической обсерватории Украины сообщили, что в Киев уже пришла метеорологическая весна.