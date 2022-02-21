Местами дожди и днем до +13 градусов: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 22 февраля, дожди пройдут в большинстве регионов Украины. Температура воздуха днем прогреется от +6 до +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды во всех областях

В ночь на 22 февраля дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Днем в этих регионах ожидается переменная облачность без осадков. В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье Закарпатской и горы Ивано-Франковской областей.

Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 22 февраля (meteo.gov.ua)

Днем 22 февраля дожди накроют центральные, южные и восточные регионы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1 до +5, днем - от +6 до +13 градусов.

Температура воздуха 22 февраля по регионам:

на западе днем от +6 до +8, ночью от -1 до +3;

на севере днем от +7 до +11, ночью от +1 до +3;

на востоке днем от +9 до +11, ночью от 0 до +2;

на юге днем от +8 до +13, ночью от +3 до +6;

в центре днем от +9 до +11, ночью от +1 до +4.

Фото: погода в Украине 22 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве ночью пройдет дождь, а днем - переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет находиться в пределах от +2 до +4 градусов, в дневное - от +9 до +11.

Фото: погода в Киеве 22 февраля (meteo.gov.ua)