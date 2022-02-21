До Києва прийшла метеорологічна весна. Зима тривала лише 48 днів

Починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів. Це свідчить про те, що до Києва майже на місяць раніше кліматичної норми завітала метеорологічна весна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

Як зазначають кліматологи, зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники.

Вона виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась.

"Зважаючи на прогноз Укргідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними", - йдеться в повідомленні.