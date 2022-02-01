Якою буде погода в Україні в останній місяць зими: прогноз Укргідрометцентру

Середня місячна температура по Україні в лютому 2022 року очікується в межах 0-5 морозу, на півдні Одещини та в Криму до 1 градуса тепла. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму, на решті території країни - в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в лютому середня місячна температура повітря складає 0-5 градусів морозу, на високогір´ї Карпат 6 градусів морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 24-39 градусів морозу, на півдні Одещини, в Криму 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 12-20 градусів тепла, у південній частині, на Вінниччині та Прикарпатті місцями 21-24 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму 53-89 мм, на високогір´ї 104-108 мм.