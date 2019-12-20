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Мессі став найкращим гравцем року за версією The Guardian

Новини » Спорт     20.12.2019 - 15:35
Мессі став найкращим гравцем року за версією The Guardian
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/fcbarcelona)

Роналду не увійшов до трійки

The Guardian склав свій рейтинг 100 кращих гравців за підсумками 2019 року. Як повідомляється на сайті британського видання, найкращим футболістом за їхньою версією став аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі.

Друге місце у захисника "Ліверпуля" Вірго ван Дейка, замкнув трійку кращих його одноклубник Садіо Мане. Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду став лише четвертим.

Всього Мессі вп'яте визнається кращим гравцем за версією британської газети. В цьому році в опитуванні британського видання взяла участь рекордна кількість експертів - 239 з 63 країн. Опитування проводиться з 2012 року.

У 2018 році кращим гравцем за версією The Guardian став півзахисник "Реала" Лука Модріч, який на цей раз зайняв 45 місце. Минулого року хорват перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду, здобувши "Золотий м'яч" та ставши найкращим гравцем за версією ФІФА.

У нинішньому році звання найкращому футболістові року ФІФА дісталось аргентинцеві. Він же вшосте за кар'єру отримав "Золотий м'яч", випередивши за кількістю цих нагород Роналду.

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