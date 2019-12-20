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Месси стал лучшим игроком года по версии The Guardian

Новости » Спорт     20.12.2019 - 15:35
Месси стал лучшим игроком года по версии The Guardian
Фото: Лионель Месси (twitter.com/fcbarcelona)

Роналду не вошел в тройку

The Guardian составил свой рейтинг 100 лучших игроков по итогам 2019 года. Как сообщается на сайте британского издания, лучшим футболистом по их версии стал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Второе место у защитника "Ливерпуля" Виргила ван Дейка, замкнул тройку лучших его одноклубник Садио Мане. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лишь четвертым.

Всего Месси в пятый раз признается лучшим игроком по версии британской газеты. В этом году в опросе британского издания приняло участие рекордное количество экспертов - 239 из 63 стран. Опрос проводится с 2012 года.

В 2018 году лучшим игроком по версии The Guardian стал полузащитник "Реала" Лука Модрич, который в этот раз занял 45 место. В прошлом году хорват прервал 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду, получив "Золотой мяч" и став лучшим игроком по версии ФИФА.

В нынешнем году звание лучшему футболисту года ФИФА досталось аргентинцу. Он же в шестой раз за карьеру получил "Золотой мяч", опередив по числу этих наград Роналду.

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