Месси подписал рекордный контракт с "Интер Майами"

Месси присоединился к "Интеру Майами" на правах свободного агента. В июне истек срок действия его контракта с "ПСЖ", за который он выступал на протяжении двух последних лет.

Известно, что 36-летний аргентинец будет выступать за американскую команду под 10-м номером.

Ранее сообщалось, что аргентинская звезда получит рекордный контракт в истории МЧС. Зарплата Месси будет составлять более 50 миллионов евро в год. А также у него будет процент от контракта с Apple.

Что известно об "Интер Майами"

Основанный в 2018 году клуб, принадлежит группе инвесторов во главе с экс-звездой сборной Англии Бекхэмом. Домашняя арена - "Драйв Пинк Стэдиум" в Форт-Лодердейле.

В начале выступлений имели судебный процесс с миланским "Интером" относительно прав на торговую марку. "Цапли" проводят четвертый сезон под эгидой МЛС. Лучший результат - вылет в первом раунде плей-офф в прошлом году. Самым принципиальным оппонентом "Интера Майами" стал "Орландо Сити".

Перед сезоном-2023 ряды "цапель" пополнил защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Лучший голеадор "Интера Майами" в истории - аргентинец Гонсало Игуаин (29 мячей).

К слову, недавно Месси обновил рекорд по самому быстрому голу в игровой карьере.

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