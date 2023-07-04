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Месси в "Интере Майами": сколько чемпион мира будет зарабатывать в год

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Майами, Вторник 04 июля 2023 11:29
Месси в "Интере Майами": сколько чемпион мира будет зарабатывать в год Фото: Лионель Месси с Кубком мира (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Совладелец американского "Интера Майами" Хорхе Мас раскрыл финансовую составляющую подписанного с семикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Функционер признался, что к подписанию аргентинца "цапли" шли с 2019 года. Переговорный процесс с окружением звезды интенсифицировался в последние полтора года, а пригласить чемпиона мира разрешило соглашение МЦС по Apple.

"Контракт Месси будет стоить 50-60 млн долларов в год. Для достижения договоренности важным стало сотрудничество с Apple. Месси способен превратить МЛС в одну из двух-трех крупнейших лиг мира. Думаю, его собственная мотивация перехода – желание оставить наследство, и он сделает это даже за пределами поля", – рассказал Мас.

Совладелец "Интера Майами" добавил, что после завершения карьеры Месси получит пакет акций "цапель". Таким образом, аргентинец перейдет от активных выступлений к менеджерской работе. Ролевыми моделями для него, по мнению Маса, станут Дэвид Бекхэм и Майкл Джордан.

Что известно об "Интере Майами"

Основанный в 2018 году клуб, принадлежит группе инвесторов во главе с экс-звездой сборной Англии Бекхэмом. Домашняя арена – "Драйв Пинк Стэдиум" в Форт-Лодердейле.

В начале выступлений имели судебный процесс с миланским "Интером" по поводу прав на торговую марку. "Чапли" проводят четвертый сезон под эгидой МЛС. Лучший результат – вылет в первом раунде плей-офф в прошлом году. Самым принципиальным оппонентом "Интера Майами" стал "Орландо Сити".

Перед сезоном-2023 ряды "цапель" пополнил защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Лучший голеадор "Интера Майами" в истории – аргентинец Гонсало Игуаин (29 мячей).

К слову, недавно Месси обновил рекорд самого быстрого гола в игровой карьере.

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