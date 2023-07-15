Мессі підписав рекордний контракт з "Інтер Маямі"

Мессі приєднався до "Інтера Маямі" на правах вільного агента. У червні сплив термін дії його контракту з "ПСЖ", за який він виступав протягом двох останніх років.

Відомо, що 36-річний аргентинець виступатиме за американську команду під 10-м номером.

Раніше повідомлялось, що аргентинська зірка отримає рекордний контракт в історії МЛС. Зарплатня Мессі складатиме понад 50 мільйонів євро на рік. А також він матиме відсоток від контракту з Apple.

Що відомо про "Інтер Маямі"

Заснований у 2018 році клуб, належить групі інвесторів на чолі з екс-зіркою збірної Англії Бекхемом. Домашня арена – "Драйв Пінк Стедіум" у Форт-Лодердейлі.

На початку виступів мали судовий процес із міланським "Інтером" щодо прав на торгову марку. "Чаплі" проводять четвертий сезон під егідою МЛС. Найкращий результат – виліт у першому раунді плей-офф торік. Найпринциповішим опонентом "Інтера Маямі" став "Орландо Сіті".

Перед сезоном-2023 лави "чапель" поповнив оборонець збірної України Сергій Кривцов. Найкращий голеадор "Інтера Маямі" в історії – аргентинець Гонсало Ігуаїн (29 м'ячів).

До слова, нещодавно Мессі оновив рекорд за найшвидшим голом в ігровій кар'єрі.

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