В очередной раз переписал персональные достижения звездный новичок американского "Интера Майами" Лионель Месси. В поединке сборной Аргентины он открыл счет уже на 2-й минуте встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Семикратный обладатель "Золотого мяча" забил на 79-й секунде матча против Австралии. До сих пор звездный аргентинец никогда не отличался голами в первые две минуты игрового времени.

"Альбиселесте" запрессинговали оборону австралийцев на чужой половине поля и отобрали мяч. Фернандес продвинулся со сферой немного вперед и отпасовал на Месси, который находился рядом с полукругом штрафной. "Десятка" подработал мяч под левую ногу и в авторском стиле классно положил под штангу.

Закрепили собственное преимущество аргентинцы во второй половине. Это защитник "Бетиса" Песселья головой замкнул навес Де Пауля после розыгрыша углового. Больше команды не забивали, поэтому "альбиселесте" в хорошем настроении подойдут ко второму поединку азиатского турне против сборной Индонезии 19 июня.

Лионель Месси в 2023 году

Аргентинский нападающий покинул французский ПСЖ после двух сезонов на "Парк де Пренс". Новым клубом Лео стал клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами", цвета которого защищает защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

Сезон 2022/23 Месси завершил с показателями 21 гол, 20 ассистов во всех турнирах (41 матч). Правда, коллекция трофеев аргентинца пополнилась лишь Суперкубком Франции и чемпионским титулом Лиги 1. Зато в Лиге чемпионов ПСЖ потерпел фиаско на стадии 1/8 финала.

После победы на ЧМ-2022 обозреватели сделали Месси главным претендентом на "Золотой мяч-2023". Впрочем, бомбардирские подвиги Эрлинга Холанда с треблом "Манчестер Сити" пошатнули шансы аргентинского нападающего обновить рекорд по призам.