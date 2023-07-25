Месси помог "Интеру Майами" побить телевизионный рекорд США

Поединок "цапель" против мексиканского "Крус Асуля" в Кубке лег просмотрели 12,5 млн телезрителей. Событие стало самым популярным футбольным матчем в истории ТВ Штатов.

Интерес к дебюту Месси за океаном превзошел финальную серию НБА-2022. Поединки между "Бостоном" и "Голден Стэйтом" в среднем смотрели 12,4 млн человек. Впрочем, до рекорда спортивных трансляций в США футболу еще далеко. Супербоул-2023 по американскому футболу посмотрели 115 миллионов американцев.

В ночь на субботу Месси дебютировал за "Интер Майами" победным голом. В добавленное арбитром время аргентинец искусно исполнил штрафной удар. "Чапли" одержали победу над "Крус Асулем" (2:1).

Ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с аргентинцем Месси. Контракт новичка обойдется в 50-60 млн долларов в год. Заключить договор с нападающим позволило крупное соглашение МЛС с Apple.