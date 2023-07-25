Мессі допоміг "Інтеру Маямі" побити телевізійний рекорд США

Поєдинок "чапель" проти мексиканського "Крус Асуля" в Кубку ліг переглянули 12,5 млн телеглядачів. Подія стала найпопулярнішим футбольним матчем в історії ТБ Штатів.

Інтерес до дебюту Мессі за океаном перевершив фінальну серію НБА-2022. Поєдинки між "Бостоном" і "Голден Стейтом" у середньому дивилися 12,4 млн осіб. Утім, до рекорду спортивних трансляцій у США футболу ще далеко. Супербоул-2023 із американського футболу подивилися 115 мільйонів американців.

У ніч проти суботу Мессі дебютував за "Інтер Маямі" переможним голом. У доданий арбітром час аргентинець майстерно виконав штрафний удар. "Чаплі" здобули перемогу над "Крус Асулем" (2:1).

Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.