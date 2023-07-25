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Мессі допоміг "Інтеру Маямі" побити телевізійний рекорд США

Фото: Ліонель Мессі після перемоги над "Крус Асулем" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Дебютний матч Ліонеля Мессі за "Інтер Маямі" дозволив встановити новий орієнтир для футбольних трансляцій на американському телебаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TyC Sports.

Поєдинок "чапель" проти мексиканського "Крус Асуля" в Кубку ліг переглянули 12,5 млн телеглядачів. Подія стала найпопулярнішим футбольним матчем в історії ТБ Штатів.

Інтерес до дебюту Мессі за океаном перевершив фінальну серію НБА-2022. Поєдинки між "Бостоном" і "Голден Стейтом" у середньому дивилися 12,4 млн осіб. Утім, до рекорду спортивних трансляцій у США футболу ще далеко. Супербоул-2023 із американського футболу подивилися 115 мільйонів американців.

У ніч проти суботу Мессі дебютував за "Інтер Маямі" переможним голом. У доданий арбітром час аргентинець майстерно виконав штрафний удар. "Чаплі" здобули перемогу над "Крус Асулем" (2:1).

Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.

До слова, раніше Мессі оновив рекорд за найшвидшим голом в ігровій кар'єрі.

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