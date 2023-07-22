Месси дебютировал в США с фирменного гола в последней атаке: видео

Чемпион мира Лионель Месси организовал для себя дебют мечты в составе американского "Интера Майами". Он оформил победный мяч против мексиканского "Крус Асуля" в Кубке лиг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок лиг, группа 10

"Интер Майами" – "Крус Асуль" – 2:1

Голы: Тейлор, 44, Месси, 90+4 – Антуна, 65

Аргентинец появился на поле на старте второй половины. К тому моменту "цапли" вели в счете. Гол в раздевалку оформил фланговый исполнитель Тейлор, который хрестоматийно сместился с левого края поближе к центру и точно пробил в дальний угол.

Впрочем, мексиканский гранд отыгрался на 65-й минуте. Помог стандарт, а именно розыгрыш углового. Это Антуна получил передачу низом в пределах штрафной, развернулся и мощным выстрелом "прошил" голкипера.

Казалось, что матч движется к боевой ничьей. Тем не менее, в добавленное арбитром время за дело взялся Месси. Флоридцы заработали стандарт перед полукругом штрафноц. Семикратный обладатель "Золотого мяча" мастерски уложил сферу в девятку ворот "Крус Асуля" – 2:1 в итоге!

Украинец Сергей Кривцов вышел в старте "Интера Майами". Опытный защитник отыграл все 90 минут. Его партнером в центральной зоне был канадец Миллер, а затем того заменил швед Макви.