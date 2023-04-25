В Чернигове разоблачили жителя, требовавшего взятку за службу в добровольческом формировании территориальной общины. Ему инкриминируют злоупотребление влиянием и вымогательством неправомерной выгоды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в марте 2023 года к подозреваемому обратился доброволец, который хотел служить в рядах формирования. Во время общения член добровольческого формирования заверил гражданина, что вступление в подразделение не будет бесплатным и начал требовать у него неправомерную выгоду", - пишет пресс-служба.

За взятку подозреваемый обещал повлиять на решение командира подразделения, чтобы он принял "правильный" выбор. Позже он передал потерпевшему уже заключенный и подписанный командиром контракт добровольца.

"Подозреваемого задержали правоохранители во время получения средств и передачи контракта и удостоверения. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавляет пресс-служба.

Фото: жителя Чернигова разоблачили на вымогательстве взятки за службу в добровольческом формировании (gp.gov.ua)