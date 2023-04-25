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Мешканця Чернігова викрили на вимаганні хабаря за службу в добровольчому формуванні

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Вівторок 25 квітня 2023 11:36
Мешканця Чернігова викрили на вимаганні хабаря за службу в добровольчому формуванні Фото: мешканця Чернігова викрили на вимаганні хабаря за службу в добровольчому формуванні (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

В Чернігові викрили мешканця, який вимагав хабаря за службу в добровольчому формуванні територіальної громади. Йому інкримінують зловживання впливом й вимаганням неправомірної вигоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2023 року до підозрюваного звернувся доброволець, який хотів служити у лавах формування. Під час спілкування член добровольчого формування запевнив громадянина, що вступ до підрозділу не буде безкоштовним і почав вимагати у нього неправомірну вигоду", - пише пресслужба.

За хабар підозрюваний обіцяв вплинути на рішення командира підрозділу, аби він прийняв "правильний" вибір. Пізніше він передав потерпілому вже укладений і підписаний командиром контракт добровольця.

"Підозрюваного затримали правоохоронці під час отримання коштів та передачі контракту й посвідчення. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - додає пресслужба.

Фото: мешканця Чернігова викрили на вимаганні хабаря за службу в добровольчому формуванні (gp.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського, якого підозрюють в причетності до невдалої операції, яка завершилася ударом росіян по аеродрому під Кропивницьким.

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