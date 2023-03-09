Жителей Киевской области предупредили о взрывах и назвали причину

В Белоцерковском районе Киевской области завтра, 10 марта, прозвучат взрывы. Причина - работы на месторождении гранита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.
В ведомстве отмечают, что завтра на Шамраевском месторождении гранита запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами.
"Сохраняйте спокойствие - работы плановые", - отмечают в ОВА.
Напомним, сегодня, 9 марта, в Вышгородском районе Киевской области прозвучат взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.
Также мы писали, что в Киеве сегодня утром прогремели взрывы. Их причиной является ракетный удар россиян.
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