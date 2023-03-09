RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Киевской области предупредили о взрывах и назвали причину

Иллюстративное фото: жителей Киевской области предупредили о взрывах и назвали причину (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Белоцерковском районе Киевской области завтра, 10 марта, прозвучат взрывы. Причина - работы на месторождении гранита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

В ведомстве отмечают, что завтра на Шамраевском месторождении гранита запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами.

"Сохраняйте спокойствие - работы плановые", - отмечают в ОВА.

Напомним, сегодня, 9 марта, в Вышгородском районе Киевской области прозвучат взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что в Киеве сегодня утром прогремели взрывы. Их причиной является ракетный удар россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьвибухи