Жителей Киевской области предупредили о взрывах и назвали причину

В Белоцерковском районе Киевской области завтра, 10 марта, прозвучат взрывы. Причина - работы на месторождении гранита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram .

В ведомстве отмечают, что завтра на Шамраевском месторождении гранита запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами.

Напомним, сегодня, 9 марта, в Вышгородском районе Киевской области прозвучат взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что в Киеве сегодня утром прогремели взрывы. Их причиной является ракетный удар россиян.

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