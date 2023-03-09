Мешканців Київської області попередили про вибухи та назвали причину

У Білоцерківському районі Київської області завтра, 10 березня, пролунають вибухи. Причина - роботи на родовищі граніту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram .

У відомстві наголошують, що завтра на Шамраївському родовищі граніту заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, у Вишгородському районі Київської області пролунають вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.

Також ми писали, що у Києві сьогодні вранці пролунали вибухи. Їхньою причиною є ракетний удар росіян.

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