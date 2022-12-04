Жители оккупированных территорий отказываются "эвакуироваться" в Россию, - ЦНС

Как отмечает Центр, в результате распространения информации о депортации украинцев на оккупированных территориях, в частности со стороны украинского подполья, становятся понятны действительные намерения захватчиков в отношении местного населения. Жители начали отдавать себе отчет, что настоящей "эвакуации" не происходит, что это все принудительная депортация, когда украинцев вывозят в регионы России, где в течение последних десятилетий заселялись народы Кавказа.

"Следовательно Кремлю необходимо сбалансировать демографическую ситуацию в регионе. Ведь в Кремле не исключают сценарий активных освободительных движений народов, населяющих РФ. Да и сама так называемая эвакуация не происходит добровольно. Фактически россияне сначала создают гуманитарный кризис на временно оккупированной территории, а затем заставляют людей покидать Украину", - комментирует ЦНС намерения россиян.

После того, как до населения захваченных регионов дошла информация о реальных действиях россиян, жители этих районов оказывают все более активное сопротивление депортации и отказываются уезжать из Украины.

"Например, оккупанты провалили "эвакуацию" на левом берегу Днепра в Херсонской области, откуда они активно вывозят местных коллаборантов и работников российских госорганов, незаконно находящихся там в командировках", - объясняет ЦНС.