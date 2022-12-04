Жители оккупированных территорий отказываются "эвакуироваться" в Россию, - ЦНС

Все больше жителей временно оккупированных территорий отказываются "эвакуироваться" в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает Центр, в результате распространения информации о депортации украинцев на оккупированных территориях, в частности со стороны украинского подполья, становятся понятны действительные намерения захватчиков в отношении местного населения. Жители начали отдавать себе отчет, что настоящей "эвакуации" не происходит, что это все принудительная депортация, когда украинцев вывозят в регионы России, где в течение последних десятилетий заселялись народы Кавказа.
"Следовательно Кремлю необходимо сбалансировать демографическую ситуацию в регионе. Ведь в Кремле не исключают сценарий активных освободительных движений народов, населяющих РФ. Да и сама так называемая эвакуация не происходит добровольно. Фактически россияне сначала создают гуманитарный кризис на временно оккупированной территории, а затем заставляют людей покидать Украину", - комментирует ЦНС намерения россиян.
После того, как до населения захваченных регионов дошла информация о реальных действиях россиян, жители этих районов оказывают все более активное сопротивление депортации и отказываются уезжать из Украины.
"Например, оккупанты провалили "эвакуацию" на левом берегу Днепра в Херсонской области, откуда они активно вывозят местных коллаборантов и работников российских госорганов, незаконно находящихся там в командировках", - объясняет ЦНС.
Сегодня, 4 декабря, РБК-Украина сообщало, что с 1 января 2023 на оккупированных территориях Луганской области враг собирается вывести из обращения гривну. Рассчитаться в магазинах и оплатить коммуналку украинцев будут принуждать в рублях.
Напомним, ранее мы писали об аналогичном преступном решении оккупантов в Донецкой области. Так, захватчики намерены также с 1 января 2023 года вывести гривну из обращения на территории так называемой "ДНР".
Кроме того, российские оккупанты на временно захваченных территориях пытаются русифицировать украинских детей, для чего свозят своих педагогов. Чтобы покрыть дефицит кадров, заниматься пропагандой в школах Мелитополя отправляют учителей из Дагестана.
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